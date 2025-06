SUL DA BAHIA

Ônibus tomba na BA-120 e deixa duas mulheres mortas

Empresa responsável pelo veículo disse que pista estava molhada e com mancha de óleo; número de feridos não foi informado

O ônibus saiu de Salvador com destino a Ubatã, no sul do estado, e tinha 31 passageiros, além do motorista. Os feridos receberam os primeiros atendimentos médicos ainda no local e, em seguida, foram levados para os hospitais das cidades de Jequié, Ipiaú e Ibirataia. Um vídeo mostra o veículo tombado nas margens da rodovia e três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local do acidente.>