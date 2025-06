COLISÃO GRAVE

Três pessoas morrem em acidente na BR-324 após voltar de festa junina na Bahia

Carro colidiu com um caminhão no domingo (15)

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:05

Acidente aconteceu após festa no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na BR-324 após voltar de uma festa de São João no domingo (15) no interior da Bahia. A ocorrência foi uma colisão lateral entre veículos que seguiam em sentidos opostos, envolvendo um carro Kia/Sportage e um caminhão. >

Todas as vítimas estavam no carro. Segundo moradores da região, elas voltavam de um festejo em Capela do Alto Alegre, em direção a Riachão do Jacuípe. A distância entre as cidades é de 60km, sendo a duração média igual a 1h. O acidente ocorreu por volta das 7h30. >

As pessoas que morreram foram identificadas como Leandro de Jesus Carneiro, de 43 anos, conhecido como “Léo da D’Gust” e condutor do veículo, Leide Ana Carneiro de Almeida Carvalho, 45, e Mariana Oliveira dos Santos, 15. >

Mais duas mulheres estavam no veículo e sofreram ferimentos. Uma, identificada como Rosa Maria, foi encaminhada em estado grave para Feira de Santana, e outra, Ângela - ela é esposa do motorista, Leandro - segue estável em um hospital da região. >

A Prefeitura de Riachão decretou luto oficial de três dias e suspendeu as celebrações juninas desta segunda-feira (16). "Aos familiares e amigos, enviamos as nossas orações e externamos as sinceras condolências", declarou, em nota. >

Leandro Carneiro era dono da maior pizzaria da cidade, a D'Gust. Ele deixa esposa e uma filha. Já Leide Ana deixa um filho. Ela era professora da rede municipal. >

A Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo se solidarizou com a perda. "Que as boas lembranças deixadas por ela sejam um alento em meio à saudade.">

A Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe investiga as circunstâncias do caso. >

PRF alerta para cuidados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça que determinadas condutas colocam vidas em risco e serão alvo de fiscalização rigorosa durante todo o período da operação. >

Entre os comportamentos mais recorrentes no período junino estão transitar e ultrapassar pelo acostamento — duas infrações gravíssimas, que comprometem gravemente a segurança viária:>

Transitar pelo acostamento é infração gravíssima prevista no Art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 293,47 (multiplicada por 3: R$ 880,41) e 7 pontos na CNH. O acostamento deve ser preservado para veículos em situação de emergência, como ambulâncias e viaturas.>