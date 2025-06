BAHIA

Ex-vereador e filho morrem em acidente na BR-101

Ivan Oliveira Lacerda, 71, e Israel Sena de Lacerda, 44, estam no mesmo veículo

O ex-vereador de Jucuruçu, Ivan Oliveira Lacerda, 71, e seu filho, Israel Sena de Lacerda, 44, morreram em um grave acidente de carro na BR-101, na altura da cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. A batida com outro veículo ocorreu em um trecho de curva quando chovia na estrada, na quarta-feira (11). O motorista do outro carro sofreu ferimentos leves. >