DESESPERO

Duas pessoas ficam presas às ferragens após acidente no oeste da Bahia

Caminhão-pipa tombou na Estrada do Aeroporto, em Barreiras

Duas pessoas ficaram presas às ferragens de um veículo após um caminhão-pipa tombar na BA-826, conhecida como Estrada do Aeroporto, em Barreiras, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (5). >

Equipes do 17º Batalhão de Bombeiros Militar (17º BBM) fizeram o resgate das vítimas por volta das 18h. Com a utilização de equipamentos hidráulicos e elétricos de expansão e corte, os militares realizaram a retirada da primeira vítima, o motorista do caminhão-pipa. Para o resgate do segundo ocupante, um passageiro, foi necessário o auxílio de um caminhão Muck de uma empresa privada, além dos equipamentos especializados. >