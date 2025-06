DESESPERO

Incêndio atinge cruzeiro e deixa brasileiros à deriva por mais de seis horas na Itália

Casal pernambucano relata momentos de aflição

Millena Marques

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:27

Incêndio em cruzeiro na Itália Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um cruzeiro com turistas brasileiros durante uma viagem pelo Mar Mediterrâneo, na Itália, na segunda-feira (2). Um casal pernambucano, que estava na embarcação, contou que o navio ficou à deriva em por mais de seis horas. As informações são do G1 Pernambuco.

"Vimos o fogo e aí o desespero foi maior, pois as luzes se apagaram. Assim, corremos para o quarto pegar o colete [...], foi uma madrugada desesperadora, no meio do mar, sem luz", disse a defensora pública Caroline Silveira. Os passageiros ficaram sem energia por três horas. Ninguém ficou ferido.

Os passageiros contam que a tripulação informou que uma "pane elétrica" no terceiro andar do navio teria causado o incêndio. A viagem será interrompida na próxima parada do projeto, onde os turistas ficarão. O destino final era o outro lado do Mediterrâneo, na Espanha.

As chamas começaram por volta das 20h (horário de Brasília) de segunda-feira (2) em uma embarcação da MSC Cruzeiros, que informou que houve um problema técnico na casa de máquinas. O cruzeiro saiu de Barcelona, na Espanha, no dia 29 de maio. O roteiro completo incluía paradas em Ibiza, Cagliari, Civitavecchia, Gênova e Marselha. O incêndio ocorreu no trajeto entre Civitavecchia e Gênova, na Itália.