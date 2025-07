ORIENTE MÉDIO

Presidente Macron anuncia que França vai reconhecer Estado Palestino

Decisão, que vale a partir de setembro, foi criticada por Israel

Em declaração publicada na rede social X, Macron afirmou ser urgente "que a guerra cesse e se preste socorro à população civil". Segundo ele, o reconhecimento do Estado palestino é uma forma de "dar uma contribuição para a paz no Oriente Médio".>

A ONU alertou para o agravamento da fome no território, onde a escassez de alimentos, água potável e medicamentos provocou, nos últimos quatro dias, a morte de 45 pessoas por desnutrição. As imagens de crianças em estado crítico de saúde ganharam repercussão global, aumentando os apelos por um cessar-fogo imediato.>

No campo diplomático, as negociações por uma trégua estão paralisadas. Netanyahu mandou de volta a Israel seus representantes que participavam das conversas no Catar. O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, atribuiu o impasse à falta de compromisso do Hamas. Diplomatas de outros países, porém, acreditam que a retirada dos dois lados pode ser uma tática para conseguir mais concessões.>