LUTO

Atriz palestina é morta em Gaza com outros nove membros da família

Artista morreu após um míssil de Israel atingir o prédio em que ela morava junto com a família

Fatma Hassona, jornalista e atriz palestina que protagoniza o documentário Put Your Soul on Your Hand and Walk, foi morta após um ataque de Israel na Faixa de Gaza.>