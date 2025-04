POLÊMICA

Alice Wegmann se pronuncia após ser acusada de mandar indireta para Cauã Reymond: 'É direta'

A movimentação nas redes acontece em meio aos boatos de que Cauã Reymond teria discutido com Bella Campos nos bastidores da trama

A atriz Alice Wegmann se manifestou após a repercussão de uma foto publicada em seu perfil no Instagram ao lado de Bella Campos, Lucas Leto e Carolina Dieckmann. O registro, feito nos bastidores da nova versão de Vale Tudo, foi interpretado por internautas como uma possível indireta a Cauã Reymond, que não aparece na imagem. >

“A delícia de trabalhar com quem a gente gosta!”, escreveu Wegmann na legenda da publicação. O comentário foi visto como um possível apoio a Bella Campos, que estaria em conflito com Cauã, segundo informações divulgadas por colunistas.>

Diante da repercussão, Alice negou qualquer indireta ao colega de elenco. “Gente? Não inventem! Indireta para ninguém, é direta para dizer que a gente está trabalhando feliz”, escreveu a atriz nos comentários, tentando encerrar as especulações.>

A movimentação nas redes acontece em meio aos boatos de que Cauã Reymond teria discutido com Bella Campos nos bastidores da trama. De acordo com a revista Veja, a atriz teria classificado o ator como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”. Já o colunista Gabriel Vaquer, do F5, informou que o ator procurou a direção da Globo para tratar das tensões nos bastidores.>