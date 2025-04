MAL NA FITA

Mais uma! Ex de Cauã Reymond ironiza em meio a polêmicas: 'Vergonha'

A dentista Luiza Watson entrou na onda e também mandou indiretas em meio às polêmicas protagonizadas pelo ex-namorado, o ator Cauã Reymond

As polêmicas envolvendo o ator Cauã Reymond e colegas de elenco da novela Vale Tudo, da Globo, fez com que diversas mulheres que já se relacionaram com o famoso aproveitassem a oportunidade para tecer novas críticas ao artista. Depois de Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, a cirurgiã-dentista Luiza Watson também reagiu.>