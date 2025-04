CRISE EM 'VALE TUDO'

Ranço antigo? Post de Alice Wegmann contra Cauã Reymond reaparece em meio a crise com Bella Campos

Crise nos bastidores envolve acusações graves contra o ator, apoio velado de colegas de elenco e resgate de indiretas antigas

“Excelente matéria. Vale ler toda! Parabéns João Batista Jr e revista Piauí”, escreveu Alice no Instagram. À época, a publicação passou despercebida, mas após o início da crise entre Cauã e Bella Campos, muitos interpretaram o gesto como uma crítica velada ao ator — e um possível sinal de que o incômodo com seu comportamento já vinha de antes.>

Crise nos bastidores

Bella Campos formaliza queixa

Com o resgate da publicação de Alice Wegmann, internautas reforçaram a hipótese de que outros membros do elenco já nutriam um certo desconforto com Cauã. A postagem, agora reinterpretada sob nova luz, alimenta rumores de que o comportamento do ator estaria provocando tensão nos bastidores há algum tempo — ainda que de forma velada.>