BASTIDORES

Atriz revela que ensinou beijo técnico a Cauã: 'Achei que ia me engolir'

Atriz relembra bastidores de sua parceria com Cauã Reymond na temporada de Malhação de 2002

Juliana Silveira, atriz que marcou época com o papel de Floribella, relembrou um momento inusitado dos bastidores de Malhação ao participar do podcast Papagaio Falante. Durante a entrevista, ela revelou que foi a responsável por ensinar Cauã Reymond a dar seu primeiro beijo técnico em cena, quando contracenaram juntos na temporada de 2002 da novela teen da Globo. >

“Ele falou: ‘preciso que você me ajude, eu nunca beijei em cena. É com língua ou sem?’”, contou Juliana, que interpretava a protagonista Júlia na trama. Segundo ela, o ator estava bastante nervoso com o desafio.>