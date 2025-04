TRETA NOS BASTIDORES!

Depois de Bella Campos, Cauã Reymond bate boca com Humberto Carrão; 'Não toca em mim'

Após atrito com Bella Campos, Cauã protagoniza nova confusão no set de Vale Tudo e ameaça agressão

O remake de Vale Tudo, nova novela das 21h da Globo, mal estreou e já está cercado de polêmicas fora das telas. Depois de uma discussão com Bella Campos , Cauã Reymond agora teria protagonizado um novo barraco, dessa vez com Humberto Carrão , segundo informações divulgadas pelo colunista Valmir Moratelli. >

Fontes ligadas à produção revelaram que o clima esquentou de vez entre os dois atores durante as gravações. Carrão, conhecido por ser afetuoso com os colegas, teria tocado em Cauã em uma conversa informal. Irritado, o intérprete de César reagiu com rispidez: “Não toca em mim!”.>