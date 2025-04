TV

Globo decide substituta de Vale Tudo e anuncia corte de atores

Entenda mudanças que vão ocorrer na trama

A Globo já decidiu qual será a novela substituta de Vale Tudo . A nova obra estreia em outubro, quando o remake chegar ao fim, e recebeu o nome de “Três Graças”. Segundo a coluna do jornalista Léo Dias, o diretor Luiz Henrique Rios ainda está em busca das estrelas que vão estrelar a trama, principalmente porque cortes já foram feitos no elenco, antes mesmo da atração ir ao ar.>

O que motivou o corte de atores famosos da nova novela da Globo tem a ver com questões mercadológicas. Isso porque a história inicialmente aconteceria no Rio de Janeiro, mas pro questões comerciais, ela precisará se passar em São Paulo e, de preferência, com bastante sotaque. Com isso, atores conhecidos do público que chegaram a ser cotados para papéis importantes foram cortados da lista e a produção decidiu buscar novos contratados. O objetivo é buscar pessoas com sotaque paulista e, consequentemente, menos chiado carioca.>