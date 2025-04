NOVELA DAS 21H

‘Vale Tudo’: Fátima arma sabotagem para separar Afonso e Solange

Personagem vivida por Bella Campos traça plano com César e provoca crise no namoro dos mocinhos para conquistar um herdeiro rico

Heider Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2025 às 13:24

Mária de Fátima, Solange Crédito: Reprodução/TV Globo

A tensão vai aumentar nos próximos capítulos de Vale Tudo, exibido no horário nobre da Globo. Em cenas previstas para irem ao ar no dia 24, Maria de Fátima (Bella Campos) colocará em prática uma nova armação para destruir o relacionamento entre Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann). A jovem ambiciosa, decidida a se casar com um milionário para ascender socialmente, sabotará um trabalho da jornalista para impedir a viagem romântica do casal. >

De acordo com a trama escrita por Manuela Dias, a vilã contará com a ajuda de César (Cauã Reymond) para orquestrar o plano. Sabendo que Afonso e Solange planejam viajar após uma discussão, Fátima contrata um hacker para invadir o computador da diretora da agência Tomorrow e apagar um projeto essencial.>

Quando percebe que o arquivo sumiu, Solange entra em desespero e recorre a um técnico. “É como se tivesse passado um vendaval no sistema”, explicará o profissional. Diante da resposta negativa, Fátima reage com cinismo: “Mas o arquivo apareceu?”. O técnico confirma que nada pôde ser recuperado, deixando Solange arrasada.>

“Calma, Sô. É só uma viagem de final de semana. Vamos botar as coisas do tamanho que elas têm”, dirá Sardinha (Lucas Leto), tentando consolar a amiga. “Vai explicar isso pro Afonso”, retruca a mocinha, prevendo a reação do namorado.>

E ela está certa: ao chegar com as malas prontas, Afonso se surpreende com a notícia. “Oi. Eu ia dizer ‘bom dia’, mas já vi que o dia não está bom. O que houve?”, pergunta ele. “Você não vai acreditar no que aconteceu… Eu não vou poder viajar”, avisa Solange. A resposta provoca irritação imediata: “Como assim? Eu estou com a mala dentro do carro. É sério isso?”, reclama o herdeiro dos Roitman.>

A discussão entre o casal marca mais um momento de manipulação bem-sucedida de Fátima, que mal disfarça sua satisfação com o caos que provocou. Mais adiante, ao lembrar de uma cópia impressa do projeto na agência, Solange vê uma chance de reparar o erro. Mas ao se oferecer para buscar os documentos, Fátima descarta algumas páginas no vão do elevador, selando mais uma jogada cruel.>

Clássico renovado

Originalmente exibida em 1988, Vale Tudo é considerada um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. O remake atualizado está sob a autoria de Manuela Dias e deve ser substituído no fim do ano por uma nova trama escrita por Aguinaldo Silva.>