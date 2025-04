CLÁSSICO

Aladdin vai parar no terror: nova versão traz desejos macabros e força demoníaca

“Aladdin: A Pata do Macaco” transforma conto infantil em suspense sobrenatural com estreia prevista após filmagens no Reino Unido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2025 às 12:40

Aladdin vai parar no terror: nova versão traz desejos macabros e força demoníaca Crédito: Reprodução

Mais um ícone do universo infantil será levado para o lado sombrio do cinema. O clássico Aladdin vai ganhar uma nova versão totalmente fora do padrão: "Aladdin: A Pata do Macaco" será um filme de terror sobrenatural, com produção marcada para começar ainda em maio de 2025, no Reino Unido.>

Diferente das aventuras mágicas vistas nas animações, o novo longa promete uma reviravolta sombria na história. Na trama, um londrino dos dias atuais chamado Aladdin herda uma misteriosa pata de macaco, supostamente capaz de realizar desejos. No entanto, cada pedido atendido vem acompanhado de consequências brutais. À medida que as pessoas ao redor dele começam a sofrer os efeitos da maldição, o protagonista precisa enfrentar uma entidade maligna que cresce a cada desejo realizado.>

O elenco conta com Nick Sagar (Mea Culpa), Ricky Norwood (A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura), Montana Manning (Natal em Londres) e Bradley Stryker (Terrifier 3), que também assina a direção do filme.>

Em entrevista, o diretor afirmou que o filme explora "os extremos do que consideramos nossos sonhos e desejos", adicionando que "as apostas nunca foram tão demoníacas e divertidas".>