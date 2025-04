FAMOSOS

Filho de Maria Gladys choca ao falar da mãe: 'Tá louca, moribunda. Não vou ajudar'

Atriz veterana foi encontrada desorientada em cidade mineira; família expõe conflitos e abandono

Glayson Gladys, filho da atriz, decidiu comentar publicamente o drama vivido pela mãe. Em entrevista à rádio Tupi FM, ele revelou que Maria está enfrentando sérias dificuldades financeiras e emocionais. “Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois foi pra casa da minha irmã no Rio. Hoje, minha irmã vive nos Estados Unidos e desde então, ela ficou sem direção”, declarou.>

Segundo Glayson, a mãe chegou a viver na casa que a família herdou em Cabo Frio, mas tudo mudou após a venda do imóvel. “Venderam o apartamento e gastaram tudo. Depois mandaram minha mãe pra Minas. Agora está aí, sem dinheiro, largada”, afirmou.>

De acordo com fontes ligadas à família, Maria Gladys está atualmente em uma pousada em Minas Gerais, sem condições de retornar ao Rio de Janeiro. “Ela gastou tudo o que tinha da aposentadoria e da herança. Quer voltar, mas não tem nem como pagar a passagem. E eu não vou ajudar”, disparou Glayson, sem rodeios.>

O filho contou ainda que sugeriram à atriz que se hospedasse no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe profissionais do meio artístico, mas ela recusou a ideia. “Ela diz que lá é lugar de gente esperando a morte”, comentou.>

Os desentendimentos entre Maria Gladys e os filhos são antigos e, segundo Glayson, envolvem desconfiança e mágoas. “Ela disse que foi roubada pela minha irmã, que comprou uma casa no Vidigal com o dinheiro dela. Mas eu não me meto. Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe”, declarou. “Fui criado pelos meus avós. Ela está aí, rodando, moribunda. Se não quer ajuda, não posso fazer nada.”>