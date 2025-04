REVIRAVOLTA

Do x-calabreso ao vestidos da moda: o que mudou na vida de Mani Reggo

Veja o que anda fazendo a empreendedora

Fernanda Varela

Publicado em 11 de abril de 2025 às 06:00

Mani Rêgo Crédito: Reprodução

No ano passado, o que era um pequeno empreendimento ficou conhecido no Brasil inteiro: a barraca de lanches de Mani Rêgo. Na época, ela era companheira de Davi, que acabou vencendo o programa. Mas o que aconteceu com a barraca?>

O empreendimento, que fica no bairro do Matatu, em frente ao Hospital do Exército, segue a todo vapor. "O empreendedorismo faz parte da minha vida desde sempre. Minha mãe empreendia com alimentos para complementar a renda e nós, as quatro filhas de dona Josi, ajudávamos nas vendas. Anos depois, já adulta, empreendi vendendo brigadeiros no metrô, na estação Brotas, com uma foodbike. Somente depois disso fui para a barraca, que continua funcionando até hoje comigo e minha irmã mais nova", contou Mani ao CORREIO. >

Embora siga empreendendo no ramo alimentício, Mani tem novos planos. Nesta sexta-feira (11), ela abrirá a sua primeira loja de vestuário feminino, da marca Cacay, no Shopping Paseo, no Itaigara.>