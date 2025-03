PODEROSA

Mani Reggo vai abrir loja em shopping de Salvador; veja todos os detalhes

Inauguração vai acontecer no dia 11 de abril



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:46

Mani Reggo Crédito: Reprodução

Mani Reggo mostrou que tem mesmo veia de mulher empreendedora. Ela, que tinha uma barraca de lanches quando vivia com o ex-BBB Davi Brito, está em nova fase da vida, mas segue dona do próprio negócio. Agora, ela está prestes a abrir uma loja de roupas no Shopping Paseo, no bairro do Itaigara.>

A empresária vai inaugurar sua primeira loja da marca Cacay. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, ela contou os detalhes dos bastidores desse novo desafio e já adiantou que este é o primeiro de muitos outros empreendimentos.>

“Esse é um momento muito especial para mim. A Cacay é uma marca que sempre admirei, não só pela qualidade das peças, mas também pelos valores que carrega. A parceria surgiu de forma muito natural, porque compartilhamos essa visão de moda autêntica, acessível e representativa. Estou assumindo esse desafio como empreendedora, trazendo a Cacay para a Bahia com muito carinho e estratégia, para que a marca tenha ainda mais impacto por aqui”, disse.>

Desde que ganhou destaque na mídia, Mani tem se dedicado bastante ao trabalho nas redes sociais. Com mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, ela tem usado a plataforma para compartilhar sua rotina como empreendedora e incentivar outras mulheres a trilharem o mesmo caminho. Para ela, o segredo está na preparação e no aprendizado constante.>

“Tenho me aprofundado muito, buscando conhecimento, participando de cursos, conversando com outras empreendedoras e entendendo as dinâmicas do mercado. Empreender exige estudo e muita dedicação, e eu tenho me empenhado para que esse novo ciclo seja sólido e sustentável. Para mim, não se trata apenas de abrir um negócio, mas de construir algo com propósito, que dialogue com outras mulheres e incentive a autonomia feminina”, destaca.>

Em meio aos preparativos da inauguração da loja, que está marcada para o próximo dia 11 de abril, a empresária conta que as pesquisas e estudos só lhe abriram ainda mais os olhos para as possibilidades de negócio na cidade. Animada com o futuro, ela já planeja novos investimentos.>