DEU RUIM

Luana Piovani conta vexame ao paquerar homem gay em avião: 'Estamos f*didas'

Atriz contou a história em suas redes sociais

Luana Piovani, de 48 anos, contou aos seus seguidores um vexame que passou na ponte aérea do Rio de Janeiro para São Paulo. Ela se interessou por um rapaz no voo e pediu ajuda a uma aeromoça para entregar um bilhetinho para ele, mas descobriu que o rapaz que ela queria se envolver era gay.>

“Estou eu ali na minha ponte aérea, voltando do Rio [de Janeiro], lambendo as minhas feridas, porque, para mim, não é fácil vir para cá, ir embora, deixar o Dom… nada é fácil. De repente, vejo sair de dentro do avião ‘um avião’. Falei: ‘Nossa, Jesus, Maria, José… o que será isso? Que loucura é essa?’ Eu, que como vocês já sabem, sou um homem, esperei a aeromoça passar e falei: ‘Você faz dois favores para mim? Primeiro você pega esse bilhete aqui e lê e, segundo, você deixa em segredo?’. Ela disse que sim. Depois, ela voltou", iniciou.>