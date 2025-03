VEJA VÍDEO

Você sabia? Calor da menopausa pode fazer mulheres soltarem fumaça pela cabeça

Vídeo de mulher passando pelos temidos 'fogachos' viralizou

"As ondas de calor são causadas pela queda do estrogênio, que desregula o centro de controle da temperatura no cérebro. O resultado? Suor, calor súbito, rosto vermelho e aquela vontade de entrar na geladeira!", explicou ele, dizendo que, apesar de desesperador, há solução para o problema. Geralmente, a mulher passa por reposição hormonal.>