RELIGIÃO

Macumba Center: conheça o shopping que é o 'paraíso dos macumbeiros'

Centro de compras vende contas, velas, incensos e muito mais

Quem diz que em São Paulo tem tudo não está exagerando. A cidade tem nada menos que o Macumba Center, que fica na Lapa, com artigos religiosos para quem é do candomblé e da umbanda.>

Com lojas espalhadas há quase 100 anos, a empresa acabou de inaugurar a sua nova unidade, localizado na Rua Roma. O centro de compras conta com venda presencial e online, através do WhatsApp (11) 93725-5029, com entrega para todo o Brasil. >