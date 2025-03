PETS

Uber anuncia novidade e clientes vão poder pedir 'delivery' de cuidados veterinários

Veja como funciona e quais os serviços ofertados

A iniciativa é uma parceria com o grupo Veterinários sobre Rodas, permitindo que seja possível solicitar consultas em domicílio, vacinação, desparasitação, análises clínicas, implementação de microchip e certificação veterinária. >

Por enquanto, o serviço será ofertado exclusivamente em Portugal, nas cidades de Braga, Porto, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Algarve. Como a plataforma saiu do Brasil em 2022, não há previsão que o serviço chegue ao país.>

“No Uber Eats estamos constantemente empenhados em inovar e facilitar o quotidiano dos portugueses. Esta parceria pioneira com os Veterinários sobre Rodas vem alargar a nossa oferta, sendo um excelente exemplo de como a tecnologia pode trazer maior conveniência e aproximar os serviços essenciais dos consumidores. Em 2022, fomos a primeira aplicação em Portugal a integrar serviços de assistência médica ao domicílio e o primeiro mercado da Uber a fazê-lo. É um orgulho agora anunciar que no nosso país também já é possível pedir serviços de veterinária ao domicílio, através da app que entrega quase tudo.”, afirma o General Manager do Uber Eats, Francisco Jalles Meneses.>