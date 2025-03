MUNDO ANIMAL

Zodíaco canino: descubra o signo do seu cachorro e as características

Assim como os humanos, os doguinhos também têm influência da astrologia

Fernanda Varela

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:49

Signo dos cães Crédito: Reprodução

Assim como os seres humanos, os cachorros também possuem signos de acordo com a sua data de nascimento e muitas vezes carregam características deles. Sim, o zodíaco também contempla os peludinhos.>

Claro que as características de cada cão, assim como ocorre com os humanos, depende muito das experiências que ele já viveu, principalmente nos casos de traumas, abandono, agressão, etc.>

Quais são os signos dos cães?

A influência dos astros na personalidade dos cães é similar a como ocorre com os seres humanos. Eles também possuem o signo de acordo com a data de aniversário, e isso não muda do mundo do pet para o mundo das pessoas. Ou seja, para ser ariano, seja bicho ou gente, basta ter nascido entre 21 de março e 19 de abril. As datas são iguais para todos.>

Veja as características dos cães de cada signo

Áries>

Os cães do signo de Áries são bastante destemidos e, muitas vezes, tidos como brigões. São muito persistentes e acabam conseguindo o que querem, convencendo qualquer um. Apesar de um pouco territorialistas, são muito brincalhões e fiéis ao tutor.>

Um exemplo de raça de cachorro que pode ter sua personalidade acentuada se nascer em Áries é o Rottweiler. Como não gosta de muita provocação e é extremamente forte, algumas brincadeiras podem acabar em acidentes.>

Touro>

Mais uma raça fiel ao seu tutor, o Pastor Alemão é um ótimo exemplo de um cão de Touro. Cães desse signo são muito carinhosos e adoram dar um “lambeijo”. São animais que protegem a família como ninguém, principalmente as crianças, e isso também envolve um pouco de ciúmes.>

Geralmente, os peludos são obedientes, embora um pouco teimosos. Fazem amizade fácil com outros cães. O pai e mãe do pet taurino pode contar com um cão de guarda e um amigo fiel!>

Gêmeos>

Os pets caninos de Gêmeos são fáceis de adestrar. Também são inteligentes e adoram praticar atividade física. É o caso do Husky Siberiano, capaz de correr quilômetros e quilômetros.>

Cães desse signo são temperamentais e têm dificuldade em tomar decisões, por isso, acabam seguindo seus instintos natos, tornando-se excelentes caçadores. Embora possam parecer animais mais distantes, os geminianos adoram interagir e brincar, e não gostam de ficar sozinhos.>

Câncer>

Cães cancerianos são muito apegados à família e à casa onde vivem, como é o caso do Labrador. São um pouco dramáticos e expressivos. Quando o tutor sai de casa, por exemplo, é muito notório que os animais desse signo fiquem tristes. Adoram enterrar comida, ossinhos e brinquedos.>

Leão>

Os peludos do signo de Leão costumam latir espantando qualquer ladrão que queira se aproximar de sua casa, por isso, são ótimos cães de guarda. Independente e fiel ao tutor, um bom representante é o Chow-chow, que além do temperamento, tem os pelos como uma juba de leão.>

O Chow-chow é altamente sociável, gosta de receber visitas, adora crianças, i s são incansáveis na brincadeira. Além disso, também são carismáticos e cativantes, fazendo de tudo pra chamar atenção seja dos tutores ou de desconhecidos na rua>

Virgem>

Animais inteligentes, higiênicos e fiéis, não se sentem muito à vontade com estranhos. São tímidos e enfrentam certa dificuldade com novas amizades, por isso, seu tutor representa tudo para esse peludo, embora eles não demonstrem muito carinho. Eles gostam de rotina, são inteligentes e se dão bem com treinamento. Além disso, podem ter manias e rituais próprios e curiosos e são criteriosos com a alimentação.>

Libra>

Os cães de Libra tem como característica a indecisão e o apreço por carinho. Além disso, costumam ter oscilações de humores, adoram passear e curtem itens para complementar o visual, como lacinhos e roupinhas. O Poodle adora ficar próximo ao tutor, é ciumento e barulhento, por isso, representa bem os pets do signo de Libra. É muito amistoso, cheio de energia e adora brincar.>

Escorpião>

Cães escorpianos são cães de Escorpião são determinados, obstinados, muito fiéis a sua família, extremamente muito influentes sobre outros cães e pessoas e conseguem tudo que querem. Esses cães nunca vão esquecer uma situação onde foram maltratados ou injustiçados.>

Com sentimentos intensos, os nativos desse signo podem ter esconderijos secretos onde guardam seus brinquedos, ossos e petiscos de mais valor.>

Sagitário>

Inteligência, agilidade e estratégia: essas são as habilidades do sagitariano. Além disso, é extremamente carinhoso e brincalhão. Adora bagunçar, principalmente com crianças. Embora seja extrovertido, tem momentos em que prefere ficar sozinho. É a personalidade do Dálmata.>

Ele é um ótimo companheiro para viagens, trilhas e tudo que envolve novidades. Não suporta ficar preso em um lugar e por isso, logo se entedia. Ele é muito sociável e pode ser o mais popular do parquinho.>

Capricórnio>

Apesar de serem fiéis e amarem muito seus tutores, os cachorros de Capricórnio não gostam de novas amizades e muito afeto. São teimosos e ativos, necessitando gastar sua energia com atividade física para não se tornarem agressivos. É o caso do Bull Terrier.>

Aquário>

O cachorro aquariano ama o meio ambiente, em especial o contato com a terra. Por isso, é um excelente companheiro para um belo passeio no parque. É independente e gosta de chamar a atenção. Já experimentou levar um Pug para brincar na areia?>

Peixes>

Se o peludo é um pet muito apegado, pode desconfiar que ele é de Peixes. Animais desse signo são distraídos e carinhosos, como é o caso do Lhasa Apso. Não serve como cão de guarda, pelo contrário, pode confiar demais em todo mundo.>