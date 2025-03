TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta sexta (28/3)?

Filme promete muita ação e aventura

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta sexta-feira (28) o filme Kung Fu Yoga , com uma história que promete ação e aventura. A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.>

Um grupo, formado pelo professor Jack, pela professora indiana Ashmita e pela assistente Kyra, parte em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana. Mas eles acabam presos no local por um descendente de um capitão do exército real, Randall. Com inúmeras reviravoltas e mistérios surgindo sobre o tesouro, eles vão ter que lutar para fugir e descobrir toda a verdade.>