'SEM GEMER'

MC Mirella se pronuncia após piadas sobre vídeo íntimo vazado: 'Medo de acordar os outros'

Vídeo de sexo da funkeira com o marido Dynho Alves circulou nas redes sociais nesta quinta (27)

Elis Freire

Publicado em 28 de março de 2025 às 16:46

MC Mirella e Dynho Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após vídeo íntimo vazar nas redes sociais nesta quinta-feira (27), MC Mirella resolveu se pronunciar. Nas imagens ela aparece fazendo sexo com o marido Dynho Alves e diversos internautas criticaram a funkeira, que produz conteúdo adulto para plataformas como Privacy. >

Nas redes, as principais piadas foram sobre a MC permanecer em silêncio durante o ato, sem gemer ou reagir. “Que vídeo diabólico da MC Mirella, foi combo de sentada fraca + sem gemer”, disse um usuário no X (antigo Twitter). Ela então explicou por que no conteúdo gravado com o pai de sua filha Serena, de 1 ano, ela não pôde fazer sons.>

“Vamos lá esclarecer a maior dúvida. Eu e Dynho moramos numa casa com mais gente (nossa família) e morro de medo de acordar os outros”, disse. “Então, quando estamos aqui eu tento ficar o máximo calada e só falo sussurrando no ouvido dele”, escreveu nos seus Stories nesta sexta-feira (28).>

MC Mirella contou ainda que ficou com receio que o vídeo acabasse virando piada ou meme, sendo manipulado com outro áudio. “Já viram aqueles vídeos que o pessoal pega uma imagem qualquer e coloca áudio em cima? Fiquei com medo de pegarem e fazerem isso comigo, porque o povo não tem limites”, comentou. >