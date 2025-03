MIMOS

Ficou rica? Saiba tudo que Aline Patriarca ganhou no BBB 25

Última eliminada do reality, baiana conquistou diversos prêmios aos longo do programa

Aline Patriarca não está mais no Big Brother Brasil 2025, mas sua participação tem sido muito comentada nas redes sociais. Os fãs da baiana e inclusive o apresentador Tadeu Schmidt destacaram o protagonismo de Aline na 25ª edição do programa ao falar de sua eliminação nas redes sociais. “Protagonista!”, celebraram internautas. Porém, mesmo sem levar o grande prêmio do programa de mais de R$2.500.000,00, a ex-policial militar conseguiu conquistar muitos mimos durante as semanas que permaneceu na casa mais vigiada do Brasil. >