Aline Patriarca aparece com novo visual feito por Camilla: 'Leoa'

Baiana mostrou o resultado nas suas redes sociais

No discurso de eliminação de Aline Patriarca do BBB 25, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a ex-sister de leoa. Ao sair da casa, a baiana resolveu assumir essa identidade com um novo visual castanho-acobreado feito pela também ex-sister Camilla. O processo levou quase três horas de duração e Aline compartilhou o resultado nas suas redes sociais nesta sexta (28). >

O visual escolhido foram tranças nagô com entrelace solta cacheada. “Vocês piscaram, e eu mudei de cabelo! Gostaram do meu novo visual? Bem leoa!”, escreveu Aline na legenda da publicação que revela a transformação. >

Camila, trancista carioca eliminada com rejeição do reality show da TV Globo, comentou sobre a criação do penteado: "Criamos juntas o estilo das tranças, buscando um visual que combinasse com ela e trouxesse personalidade. Usei a técnica de nagô na parte frontal e entrelace na parte posterior da cabeça", explicou a ex-sister ao Gshow. >