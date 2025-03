CURIOSIDADE

Brunna Gonçalves revela que já trabalhou no circo e morou em um trem; veja imagens

Esposa de Ludmilla falou sobre época dedicada à arte circense nas suas redes sociais

A dançarina e esposa de Ludmilla Brunna Gonçalves surpreendeu os seguidores em postagem em comemoração ao Dia do Circo - celebrado na data de 28 de março. Ela revelou que já trabalhou em uma companhia de circo quando era mais jovem e que na época ela morava dentro de um trem. A dançarina contou sobre a experiência e compartilhou algumas fotos curiosas em seus Stories nesta quinta (27). >

"Feliz dia do Circo. Pra quem não sabe eu trabalhei no Ringling Bros Circus por muitos anos... Trabalhar em um circo e morar dentro de um trem foi a experiência profissional mais louca e transformadora que tive em toda minha vida! Conheci pessoas incríveis que levarei pro resto da minha vida!", relatou Brunna.>

Esperando um filho com Ludmilla, Brunna já está de barrigão de grávida. A ex-BBB está grávida de seis meses de Zuri, concebida através da Fertilização In Vitro. No caso de Lud e Brunna, o método é o de Recepção de Oócito da Parceira (ROPA). O óvulo de uma das parceiras é fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da outra parceira que vai gestar o bebê.>