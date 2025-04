PEDIDO DE AJUDA

Filha de Maria Gladys faz apelo para trazer atriz de volta ao Rio: 'Confusa, sozinha e sem dinheiro'

Atriz de 85 anos estaria perdida pelas ruas, em Minas Gerais

Um apelo por ajuda envolvendo um grande nome da dramaturgia comoveu as redes sociais nesta quinta (10). Maria Thereza Mello Maron, filha da renomada atriz Maria Gladys, usou seu perfil para pedir ajuda para trazer a sua mãe de volta ao Rio de Janeiro. De acordo com Maria, a atriz de 85 anos está pelas ruas, desorientada e sem dinheiro, em Santa Rita de Jacutinga - interior de Minas Gerais. >

“Ela está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar, para que eu possa trazê-la pra minha casa”, desabafou Maria Thereza. Segundo ela, o município onde a famosa se encontra é de difícil acesso e que, para chegar ao Rio, seria um táxi e um ônibus de viagem. Maria Thereza disse não ter recursos para custear a volta da mãe, divulgando a sua chave para os fãs.>

Relembre desaparecimento

No início deste ano, Maria Gladys protagonizou um episódio de desaparecimento. Após celebrar o réveillon em Copacabana, a atriz não foi encontrada no apartamento onde estava hospedada, gerando preocupação entre amigos e familiares.>

Na época, a filha relatou o sumiço nas redes sociais, afirmando que havia procurado a mãe, mas a havia encontrado. Algumas horas depois, a atriz foi localizada em um hotel no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio.>