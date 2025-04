BBB 25

Equipe de Maike se manifesta sobre comportamento do brother com Renata: 'Atitude infeliz'

Internautas pedem a expulsão imediata do paulista do programa

A equipe de Maike finalmente se manifestou sobre os comportamentos desrespeitosos do brother com Renata na madrugada desta quarta (9). Em feita na área externa, ela chegou a mordê-la nos braços e puxar seu cabelo sem consentimento. Após o acontecido, internautas pediram expulsão imediata do paulista do BBB 25. >