Mordida, puxão de cabelo e 12 advertências: web pede expulsão de Maike do BBB 25

Comportamento com Renata gerou desconforto na casa e revolta nas redes

A madrugada desta quarta-feira (10) foi marcada por um episódio grave no BBB. Em meio a uma festa na área externa, Maike mordeu o braço de Renata, puxou seu cabelo e apertou seu pescoço, mesmo após pedidos da sister para que ele parasse. O comportamento ultrapassou os limites do respeito e do consentimento, gerando revolta entre os participantes e, principalmente, nas redes sociais, onde internautas pedem sua expulsão imediata. >