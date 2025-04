TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (10/4)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta quinta-feira (10) o filme . A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.

O casal Maria e Henry está aproveitando as férias de inverno na Tailândia junto com os três filhos pequenos. Mas em uma manhã, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente. Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho vão enfrentar situações desesperadoras para se manterem vivos, enquanto, o pai e as duas crianças menores não sabem se os outros dois ainda estão vivos.>