DESABAFO

BBB 25: Vinícius assume bissexualidade e emociona ao relatar medo de decepcionar os pais

Em conversa com Delma e Guilherme, brother se abre sobre sua sexualidade e afirma nunca ter tido coragem de contar para a família

Na madrugada desta quinta-feira (10), o Big Brother Brasil 25 foi palco de uma conversa comovente protagonizada por Vinícius. Durante um bate-papo na área externa com os colegas Guilherme e Delma, o baiano compartilhou, pela primeira vez, sua bissexualidade — um momento de vulnerabilidade que comoveu os brothers e gerou forte repercussão nas redes sociais. >

O diálogo teve início com reflexões sobre o poder transformador do amor. Guilherme, visivelmente tocado, afirmou: “O amor vence o preconceito, consegue tirar pessoas de lugares que elas nem sabiam que poderiam sair”. Em resposta, Vinícius completou: “O amor cura, o amor é cura”.>

A partir disso, o promotor de eventos decidiu revelar uma questão íntima que carrega há anos. “Eu nunca falei isso aqui, mas… Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade”, desabafou. Em seguida, ele afirmou com emoção: “Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção”.>

Guilherme foi o primeiro a confortá-lo. “Não vai ser, sabe por quê? Eles amam você e o amor vence tudo”, declarou o pernambucano, reforçando a importância do acolhimento familiar. Delma também compartilhou sua experiência pessoal ao comentar sobre a filha: “Eu dou a vida pelos meus filhos. Minha filha é, e eu dou minha vida pela minha filha. Eu só quero que ela seja feliz”.>

Cara que lindo discurso do Vinicius se assumindo bissexual, ele finalmente conseguiu ?️‍?? #BBB25 pic.twitter.com/KcMKqDE4C1

O momento ficou ainda mais forte quando Vinícius, chorando, falou sobre sua trajetória. “Desde criança, eu sou uma criança diferente, que sonha muito, que quer ter uma vida que não teve, que quer andar em lugares que nunca viu. E até hoje eu nunca tive abertura para falar disso. Mas, se amanhã eu sair, eu quero que as pessoas se amem e possam se encaixar em algum lugar e pertençam”, concluiu, emocionando os colegas.>

Vale lembrar que, ainda na primeira semana do reality, a atriz Vitória já havia perguntado diretamente sobre a orientação sexual do brother. “Você é hétero ou você é bi?”, questionou. Na ocasião, Vinícius respondeu de forma incerta: “Eu não sei ainda”. Vitória, que também é bissexual, reagiu com entusiasmo: “Ai, adorei! A-do-rei”.>