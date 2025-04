INTERNADA EM SP

Bela Gil compartilha clique inédito de Preta recebendo carinho do pai no hospital; veja

Cantora foi transferida em UTI aérea do Rio de Janeiro para o hospital em São Paulo no último domingo (6)

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 21:38

Gilberto Gil e Preta Gil Crédito: Reprodução

Preta Gil está internada no Hospital Sírio Libanês em São Paulo para tratar de um câncer contra o qual luta desde 2023. Mas, nesse processo, a artista está recebendo muito carinho, seja dos familiares seja dos médicos. Um clique inédito foi compartilhado por Bela Gil, irmã da cantora, na noite desta quarta (9), onde Preta Gil recebe uma visita do pai Gilberto Gil no leito do hospital e o músico faz carinho no braço da filha.>

"Amor, amor", escreveu Bela em foto compartilhada nos stories. Segundo nota oficial divulgada pela assessoria da artista no início desta semana, Preta está clinicamente estável e sendo bem acompanhada pela equipe médica do hospital paulistano.>

“Neste momento, ela está bem, estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital. Preta chegou a São Paulo e está sendo avaliada pelos médicos. Ela continua o processo de tratamento que estava sendo feito no Rio de Janeiro”, informou o comunicado. Preta estava internada em hospital no Rio desde o último dia 2 para a administração de medicamentos.>

Veja:>

Preta Gil recebe Gilberto Gil no hospital Crédito: Reprodução

Tratamento fora?

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, a madrasta de Preta, Flora Gil, reiterou que ainda não há previsão para a cantora ir para os Estados Unidos fazer um tratamento experimental contra o câncer. Inicialmente, a artista informou que ainda este mês iria sair do país para buscar outras possibilidades de cura.>

“Não há previsão da Preta ir aos Estados Unidos, isso será decidido em outro momento”, disse Flora ao portal.>