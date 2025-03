HISTÓRICO

Preta Gil chora com homenagem de Gilberto Gil em turnê de despedida em Salvador; veja vídeo

Após alta do hospital, cantora prestigiou o show do pai na Arena Fonte Nova

“Esse show é pra mim, pra todos nós, mas especialmente para minha querida filha Preta, que está ali sentadinha”, declarou Gil de cima do palco da Arena Fonte Nova, em turnê de despedida iniciada em Salvador neste sábado (15). Um coro tomou conta do espaço que reuniu milhares de pessoas: ‘Preta, preta!” >

Gil, então, começou a tocar “Drão”, canção escrita para sua mãe, Sandra Gadelha, enquanto fotos das duas eram exibidas no telão da apresentação. Preta Gil não conseguiu segurar a emoção e se desfez em lágrimas.>

Liberada do hospital na véspera, onde foi internada com uma infecção urinária, a cantora compartilhou um vídeo do momento, chorando ao assistir a homenagem feita por seu pai, Gilberto Gil. Nas imagens publicadas em suas redes sociais, Preta Gil está acompanhada da dançarina Lore Improta, que também aparece emocionada.>