PEDIU MEDIDA PROTETIVA

Nudes, vídeos picantes e pix de R$ 6,5 mil: os detalhes do caso de Payet com ex-amante antes de denúncias de agressão

Larissa Ferrari pediu medida protetiva de urgência contra o jogador francês

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2025 às 09:13

Larissa Ferrari e Dimitri Payet Crédito: Reprodução

Segundo o jornal Extra, a paquera começou nas redes sociais e foi para o WhatsApp. Durante a troca de mensagens, Larissa revelou ao jogador que ainda era casada e questionava se "poderia contar com a discrição dele". Payet, com a ajuda do Google Tradutor, respondeu que não gostaria de lhe causar problemas, embora quisesse muito vê-la. O francês, vale lembrar, é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos.>

"Me chamou para...", escreveu Larissa, em uma troca de mensagens divulgada pelo Extra. "Sem nenhuma razão em particular. Vi seu perfil, te achei muito bonita, e escrevi. Espero que não se importe se não (sic) te deixo sozinha, beleza", respondeu o jogador. Larissa, então, fala que não se importa, e pergunta: "Posso te mandar uma foto depois?". Payet questiona: "Quer me mandar fotos?", e a advogada confirma. "Sim, claro que pode, com prazer", disse o atleta.>

Ainda no print, o camisa 10 elogia a moça: "Eu não estava errado. Você é linda", comentou, com emojis de corações nos olhos. "Você que é lindo", retribuiu Larissa. "Não me ajuda a manter minha seriedade com vídeos como esse", replicou o francês, com um emoji envergonhado.>

Dali para frente, os dois engataram um relacionamento virtual repleto de confissões sexuais. Várias vezes, Payet alertou para que o casal fosse muito discreto, pois ninguém poderia saber o conteúdo das conversas. Ainda segundo o Extra, Larissa teria dito que gostava de "ser submissa e obedecer", e o jogador de "mandar".>

"Além de eu ser uma pessoa confiável, também sou advogada, então respeito muito. Tanto por questões morais quanto legais. Não sou criança, pode ficar sossegado que tudo será secreto. Inclusive, se quiser, assino documento de sigilo. Mas te afirmo que não precisa", falou Larissa.>

Os dois se encontraram pela primeira vez no dia 15 de setembro. O jogador teria até feito um pix de R$ 6,5 mil para a amante, para que ela ficasse no mesmo hotel que o francês enquanto ele estava concentrado para um jogo do Vasco. Não parou por aí: o camisa 10 também se ofereceu para bancar passagens de avião e deu ingressos em camarotes para Larissa mais de uma vez.>