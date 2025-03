CIÚMES

Atacante do Palmeiras é apontado como pivô de crise entre craque do Vasco e a amante

Jogador teria começado a seguir a advogada Larissa Ferrari nas redes sociais, despertando a fúria de Dimitri Payet

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2025 às 10:20

Payet e a advogada Larissa Ferrari Crédito: Leandro Amorim/Vasco e Reprodução/Instagram

O turbulento affair entre o meia Dimitri Payet e a advogada Larissa Ferrari ganhou mais um capítulo polêmico. O relacionamento dos dois teria sido marcado por crises de ciúme, principalmente por parte do jogador do Vasco. E um dos episódios teria tido como pivô um atacante do Palmeiras: Paulinho.>

Segundo o portal LeoDias, Larissa teria desativado sua conta no Instagram após o atacante do clube paulista começar a segui-la na rede social. Payet, que já defendeu a seleção francesa, teria ficado "furioso" com a situação, exigindo que a advogada "comprovasse que o amava". >

Na época, de acordo com o site, Paulinho ainda jogava no Atlético-MG. Ele foi anunciado pelo Palmeiras no dia 31 de dezembro do ano passado, com contrato por cinco temporadas, até o fim de 2029. >

Dimitri Payet teria começado o relacionamento com Larissa no segundo semestre de 2024. Os dois teriam engatado em um flerte por mensagens em agosto e se encontrado pessoalmente pela primeira vez em setembro. O jogador francês, porém, é casado há 18 anos com Ludivine Payet, mãe de seus quatro filhos.>

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o camisa 10 do Vasco chegou a pedir “provas de amor” para a amante. Uma amiga da advogada relatou ao portal que ela não ia a festas e não se relacionava com outras pessoas, apesar de o atleta permanecer casado. "Esse comportamento foi se intensificando, a ponto de que em todas as viagens que ela fez e eu estava, ela só ficava em casa, no máximo indo à praia", disse.>