QUE CONFUSÃO

Ex-affair de Cebolinha reata casamento com jogador do Grêmio, que espera bebê com ex-namorada; entenda

Ivana Bermanelli e Luan Cândido estão juntos novamente; Caroline Feitosa está grávida do atleta

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2025 às 09:38

Ivana Bermanelli reatou com Luan Cândido, do Grêmio; ex dele, Caroline Feitosa está grávida Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de manter um affair com o atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, Ivana Bermanelli engatou um novo relacionamento - ou melhor, retomou um antigo. A influenciadora reatou o casamento com o ex-marido, Luan Cândido, atualmente no Grêmio. Só tem um 'detalhe': o lateral esquerdo vai ser pai outra vez - e o filho não é de Ivana. As informações são do jornal Extra.>

Antes de voltar com a ex-esposa, o atleta namorou a modelo Caroline Feitosa. No início do romance, ele ainda atuava pelo Red Bull Bragantino e, quando foi transferido para o Grêmio, em fevereiro, chegou a levar a amada para Porto Alegre. Mas Ivana também se mudou para onde o ex estava, para que o filho que tinha com Luan seguisse perto do pai. Eles passaram a se reaproximar e a relação com Carol desandou.>

Ainda segundo o Extra, pouco depois de terminar com a modelo, Luan soube que ela estava grávida. Os dois não planejavam filhos. O jornal também afirma que, segundo pessoas próximas aos dois, o jogador não quer falar com a ex-namorada - e, inclusive, é Ivana quem vem discutindo valores de pensão.>