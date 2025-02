NÃO GOSTOU

Revoltada, esposa de Gerson, do Flamengo, detona convidados de festa da filha: 'Porcaria'

Greice Gonçalves desabafou após filha não receber presentes

Esposa de Gerson, do Flamengo, Greice Gonçalves detonou os convidados do aniversário de 9 anos de sua filha, Giovanna. A influenciadora apareceu revoltada nas redes sociais, reclamando que alguns conhecidos foram à festa e não levaram presentes. Segundo Greice - que é chamada de 'capitã' pelos torcedores rubro-negros -, essas pessoas usaram a justificativa de que a família tem boas condições financeiras como razão para não comprar qualquer lembrancinha para a menina.>

"Preciso falar, se não, eu vou passar mal. Para alguns convidados da festa de Giovanna, parem com a porcaria dessa mania de falar que não vai levar nada para uma criança que tem tudo. Que criança não gosta de ganhar presente? Me fala, porque, que eu saiba, todas as crianças gostam de ganhar presente. Todas as crianças gostam de ser lembradas", disse.>