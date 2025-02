FUTEBOL

Qual é o salário de Gerson? Pai cobrou valorização do jogador no Flamengo

Meia tem contrato até dezembro de 2027 e é uma das peças-chave da equipe rubro-negra

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 13:37

Gerson em treino do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Uma das principais peças do elenco do Flamengo, Gerson se viu envolvido em uma polêmica após seu pai e empresário, Marcão, dizer que o clube não valoriza o filho. Em entrevista ao Pod do Marcão no YouTube, o agente cobrou uma valorização salarial e admitiu chance de o meia deixar a equipe caso a situação continue.>

"Nós nunca exigimos milhões, trilhões para atuar no Flamengo ou em algum clube (...) O que falo com diretores é o seguinte. Você faz uma proposta para o Gerson, tanto para o clube e para ele. Não vou dizer se está muito ou pouco. Mas se ele performar em campo, você tem obrigação de valorizar. Viemos para o Flamengo em 2019, fizemos aquilo tudo que fizemos. Quando sai do Flamengo, Gerson sai com o mesmo salário", disse.>

"Nunca cheguei para diretoria exigindo nada, mesmo ganhando tudo. Precisamos sair para manter o Flamengo em condição legal, pandemia, foi uma coisa boa. Mesmo o Gerson não querendo sair, pelo amor todo ao clube. O cara ganha tudo em 2019, poderia ficar, manter contrato, tinha 5 anos. Mas fomos para lá, deu no que deu, não voltamos mal de lá, voltamos bem", completou, lembrando o retorno ao time carioca em 2023, depois de passar pelo Olympique de Marselha, da França.>

"Quando chego ao Flamengo (em 2023), o Gerson teve que abrir mão de salário. Largamos todo o nosso dinheiro, eu larguei comissão toda, ele abriu mão de salário. Falei o mesmo para a diretoria, não estou questionando o que estão oferecendo. Se o jogador performar, vocês têm que ver a valorização que merece. O que aconteceu agora? Gerson performou, está se doando, jogando, está fazendo o que tem que fazer, é profissional do clube. A valorização chegou? Não chegou. Digo isso, se acontecer situação de ir para outro clube, a gente pode ter certeza, nós vamos", finalizou.>