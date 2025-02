CONHEÇA

Irmã de jogador do Flamengo vira nova musa da torcida nas redes sociais

Aos 24 anos, Vika Guimarães já tem até fã-clube

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 16:00

Vika Guimarães, irmã de Luiz Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

A torcida do Flamengo já tem uma nova musa nas redes sociais: Vitória Guimarães. Conhecida como Vika, ela tem 24 anos e é irmã do atacante Luiz Araújo. A jovem caiu nas graças dos rubro-negros após fazer postagens nas redes sociais com a camisa do time carioca. Com o sucesso, passou a ensaiar iniciar uma carreira como influenciadora. >

Pedagoga, Vika mora em São Paulo e costuma visitar o irmão sempre que tem jogos importantes do Flamengo. Ganhou fã-clubes dos torcedores e chegou, inclusive, a protagonizar um ensaio usando um maiô do time. "@flamengo já pode colocar ela como modelo de vocês né", "lô alô Flamengo, tá na hora de pôr essa beldade como musa", "surreal de belíssima", "Quero essa maravilhosa como modelo do fla", "Flamenguista + gata e perfeita do mundo!!" foram alguns dos comentários deixados por seguidores.>