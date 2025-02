RECONHECIMENTO

Após treta com Mauro Cézar, narrador que chorou na apresentação de Neymar é elogiado por atacante

Jorge Iggor, do TNT, virou assunto após se emocionar no retorno do jogador



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 15:43

Jorge Iggor foi elogiado pelo atacante Neymar Crédito: Reprodução

Após reestrear com a camisa do Santos nesta quarta-feira, Neymar atendeu diversos veículos de imprensa ainda no gramado. Em uma dessas, o camisa 10 parou para elogiar o jornalista Jorge Iggor, do canal TNT Sports, por sua narração em vídeo sobre o retorno do atacante ao futebol brasileiro. O profissional chorou durante a cerimônia e recebeu críticas nas redes sociais nesta semana, incluindo do jornalista Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan e do UOL. >

"Jorge, desde já te parabenizo pelo seu vídeo, tenho certeza que você é um grande narrador, que traz uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras, fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas de todos os jogadores brasileiros e internacionais. É incrível ter sua voz nos jogos", afirmou Neymar, após a partida.>

Jorge Iggor é santista e se emocionou com o retorno de Neymar ao Santos, na apresentação do atacante à torcida na Vila Belmiro. "Muito obrigado, Neymar. Não tem preço esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado mesmo", afirmou, após os elogios do camisa 10 santista.>

Ao longo da última semana, Jorge Iggor foi criticado por Mauro Cezar pela sua narração na apresentação de Neymar. "Teve jornalista chorando porque o Neymar chegou. Pelo amor de Deus! A pessoa é escalada para cobrir e entra ao vivo chorando. Isso não dá. Não tem um chefe para falar: ‘Meu filho, não pode ser assim’? Se for assim, compra um ingresso e vai para a arquibancada", disse o profissional. Ele não citou diretamente o narrador em seu comentário durante programa na Jovem Pan.>

"Diante do microfone, você tem que manter o mínimo de postura profissional. Isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que o retorno do Neymar é o melhor negócio do mundo", completou.>

Nesta semana, antes da estreia de Neymar contra o Botafogo-SP, Jorge Iggor respondeu aos comentários de Mauro Cezar em seu canal no YouTube. "Os brasileiros estão cansados de pilantragem e hipocrisia nas redes sociais. Fico muito feliz de estar do outro lado, o pilantra está lá e eu estou aqui. O pilantra não se emociona ou só valoriza a emoção que lhe interessa. O problema é dele. Eu acho que o futebol é emoção, e é assim que eu pauto meu trabalho", disse. Assim como Mauro, Jorge Iggor também não citou o nome do profissional.>

No ano passado, os jornalistas já haviam entrado em "rota de colisão" por comentários acerca das chuvas no Rio Grande do Sul e a paralisação do Campeonato Brasileiro. Jorge Iggor, à época, criticou jornalistas que compararam a tragédia com àquela ocorrida em Petrópolis - em que não houve a paralisação do campeonato.>