Saiba como Tom Brady reagiu ao nascimento do novo filho de Gisele Bündchen

Bebê da modelo brasileira nasceu nesta quarta-feira (5)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 15:19

Tom Brady, Gisele e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Lenda da NFL, Tom Brady reagiu ao nascimento do novo filho de Gisele Bündchen. O jogador foi casado com a modelo brasileira, que hoje se relaciona com Joaquim Valente, professor de jiu-jítsu. >

De acordo com a página americana Page Siz, o antigo quarterback do New England Patriots reagiu bem ao nascimento da criança e chegou a ligar para Gisele para parabenizar pelo momento. >

A notícia foi divulgada pelo site americano TMZ. O veículo afirmou que, por privacidade, a família decidiu não divulgar a data do nascimento e o gênero do herdeiro, mas revelaram que a modelo e o bebê estão saudáveis. >

Gisele Bündchen já era mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, frutos de seu relacionamento com Tom Brady.>