SÉRIE A DE VOLTA

Bahia recebe o Atlético-MG para seguir no topo do Brasileirão

Confronto contra os mineiros ocorre neste sábado (12), a partir das 21h



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 05:00

Bahia recebe o Atlético-MG neste sábado (12), pelo Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o futebol brasileiro voltou e o Bahia também. Embalados pela classificação às semifinais da Copa do Nordeste, ao superar o Fortaleza dentro de casa, o Esquadrão conta novamente com o apoio da torcida na Arena Fonte Nova para enfrentar o Atlético-MG. Desta vez, o confronto será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h.>

Baianos e mineiros estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação. Enquanto o Bahia está em 5º, com 21 pontos, o Galo é a primeira equipe a figurar fora do G-6. Ou seja, o confronto direto entre tricolores e alvinegros definirá quem vai terminar a rodada na zona de classificação para a Copa Libertadores.>

Com o Bahia como mandante na Série A, as duas equipes já se enfrentaram 26 vezes na história da competição. Nesse cenário, a vantagem no retrospecto é levemente superior para o Esquadrão, que venceu oito confrontos, perdeu sete e empatou 11. Na última oportunidade em que as equipes se enfrentaram na Fonte Nova, quem riu foram os baianos. >

A ocasião ocorreu no Brasileirão do ano passado, quando o Tricolor aplicou um 3x0 no Galo, pela 26ª rodada do torneio. Os gols do Esquadrão foram marcados por Everaldo, Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez.>

Últimos cinco jogos entre Bahia x Atlético-MG 1 de 5

Com 30 jogos realizados na temporada, sendo 27 como titular, o volante Jean Lucas é presença certa em campo. Às vésperas de um confronto válido por uma competição internacional, o jogador disse que a equipe está concentrada no duelo pela Série A. Somente após enfrentar os mineiros que o Esquadrão vai pensar no América de Cali. >

“O Brasileirão não tem nenhum jogo fácil. Agora vamos enfrentar o Atlético-MG, que é uma equipe muito qualificada. Tem excelentes jogadores, mas a gente tem o foco no Brasileirão de se manter em cima na tabela e brigar por coisas maiores. Agora é focar no Atlético, que é o nosso próximo jogo”, deu o recado.>

Como trunfo para superar o Galo, o Bahia pode contar com o retrospecto na temporada à frente de sua torcida. O tricolor disputou 24 partidas em 2025 na Arena Fonte Nova. Nesse recorte, possui um aproveitamento de 76%, já que conquistou 17 triunfos, empatou em quatro oportunidades e perdeu em apenas três jogos. >

Já no Campeonato Brasileiro, o clube ainda não foi derrotado em casa. Terceiro melhor mandante da competição, atrás apenas de Cruzeiro e Flamengo, o Esquadrão somou 14 pontos em seis partidas realizadas em Salvador. Foram quatro resultados positivos e dois empates, o que resulta em um aproveitamento de 77%.>

Para o confronto pela Série A, o comandante tricolor não poderá contar com o volante Erick e o zagueiro Kanu, ambos afastados por lesões na coxa e na panturrilha, respectivamente. O lateral esquerdo Iago Borduchi, com infecção na pele, e o volante Rezende, em recondicionamento físico, também são dúvidas para a comissão técnica. >