FORA DOS PLANOS

Lateral esquerdo retorna ao Bahia após empréstimo a clube europeu

Ryan jogou 11 partidas pelo Chornomorets no Campeonato Ucraniano

O Bahia tem um novo reforço, mas não é nenhum novo jogador contratado. Nesta quinta-feira (10), o lateral esquerdo Ryan voltou para o Esquadrão após encerramento do empréstimo ao Chornomorets, da Ucrânia. O atleta teve seu nome registrado novamente como jogador tricolor no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.>

Apesar do retorno ao clube, Ryan está fora dos planos da comissão técnica e a tendência é de que não seja aproveitado por Rogério Ceni. A ideia do clube é emprestar ou negociar o jogador em definitivo para outra equipe.>

Vestindo a camisa do Chornomorets, Ryan atuou em 11 dos 13 jogos do clube no Campeonato Ucraniano, sendo sete como titular. Com 23 pontos em 30 partidas, o time terminou a competição como último colocado. O lateral esquerdo não participou de gols durante o período na Europa.>