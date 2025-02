FORA DO GRAMADO

Mulher de Gerson vira xodó da torcida do Flamengo e ensaia carreira de influenciadora

Greice Gonçalves ganhou até apelido dos apaixonados pelo rubro-negro carioca

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 13:56

Greice Gonçalves, mulher de Gerson, do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

O Flamengo começou a temporada 2025 com o pé direito: venceu o Botafogo por 3x1 no último domingo (2), em Belém, e conquistou o título da Supercopa Rei. Um dos destaques da equipe rubro-negra é o capitão Gerson, que vive fase espetacular dentro de campo. Já fora dos gramados, é a esposa do jogador, Greice Gonçalves, que vem encantando os torcedores. Tanto que já ganhou até apelido carinhoso dos apaixonados pelo time: a capitã.>

Greice é é presença constante nas partidas do Fla, ainda que de forma discreta. Normalmente, ela vai ao estádio acompanhada da filha, Giovanna, e não é de se misturar com o grupo das 'flaesposas'. Até pouco tempo, aliás, muitos torcedores nem sabiam que ela é casada com o jogador - e não há fotos de Gerson no feed do Instagram de Greice.>

De acordo com o jornal Extra, os dois se conheceram ainda na adolescência e já viveram um relacionamento de idas e vindas. Inclusive, quando o volante veio para o Flamengo, após deixar o futebol europeu, chegou ao Brasil solteiro, depois de mais uma separação. Assim, para evitar uma exposição, o casal pouco aparece junto nas redes sociais.>