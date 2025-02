NOVO 9

Vitória oficializa contratação de centroavante campeão do Brasileirão

Carlinhos participou da campanha do Corinthians campeão Brasileiro em 2017

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 13:42

Atacante Carlinhos é o novo centroavante do Vitória Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do centroavante Carlinhos, do Flamengo, para reforçar o elenco comandado pelo treinador Thiago Carpini em 2025. O jogador de 27 anos chega por empréstimo até o fim de 2025 com opção de compra estipulada em 4,5 milhões de reais. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear pelo novo clube.>

Carlinhos foi formado na base do Corinthians e participou da campanha do título do Brasileirão em 2017, quando jogou 18 minutos contra o Atlético-GO. Ele chamou atenção na temporada passada quando defendeu o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O atacante foi contratado pelo Flamengo para ser o reserva imediato no momento em que Gabigol estava suspenso por doping.>