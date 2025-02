PEGA LEÃO

Vitória recebe Sousa-PB no Barradão para ganhar a primeira no Nordestão

Confronto contra os paraibanos ocorre nesta terça-feira (4), no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória joga pela Copa do Nordeste nesta terça-feira (4) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate sem gols no clássico Ba-Vi, o Vitória não teve tempo de respirar e novamente precisa entrar em campo. Desta vez pela Copa do Nordeste, o rubro-negro recebe o Sousa-PB dentro do Barradão pela segunda rodada da competição. O Leão busca a primeira vitória no Nordestão, já que empatou com o CRB na estreia, por 2x2.>

Apesar da condição de prioridade do torneio, o treinador Thiago Carpini deve fazer mudanças na equipe titular, considerando o pouco tempo de descanso entre as duas partidas. Levando em consideração também o próximo compromisso, a tendência é de que o técnico rubro-negro escale o que tiver de melhor para o confronto. Nomes como Matheuzinho e Willian Oliveira, que jogaram 45 minutos no clássico, podem aparecer na escalação inicial.>

Artilheiros da temporada, com três gols cada, os atacantes Janderson e Fabri são as maiores esperanças de gol neste início de ano. Seguir marcando no confronto desta terça-feira (4) pode aumentar a expectativa dos rubro-negros para o restante do ano, já que o VItória ainda sente a saída de Alerrandro e está no mercado em busca de um substituto.>

A novidade na relação pode ser o novo reforço do Leão. O atacante Carlinhos, que está emprestado pelo Flamengo ao clube baiano, teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear pela nova equipe. O confronto também marca a primeira vez que o Leão e o Dinossauro vão se enfrentar na história. Fora do campo, os baianos jogam com a nova camisa da Copa do Nordeste, lançada nesta segunda-feira (3). >

Adversário da vez, o Sousa chega ao jogo em grande fase. São 16 pontos conquistados no Campeonato Paraibano, com cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Um fator a se destacar no Dinossauro é a solidez defensiva, já que a equipe treinada por Paulo Foiani só teve as redes vazadas duas vezes em 2025.>