BA-VI 500

Ronald comenta primeiro Ba-Vi: 'Precisamos ser mais eficazes'

O volante recém-chegado falou sobre a recepção no Vitória e a sensação de jogar o clássico baiano



Alan Pinheiro

Marina Branco

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 20:37

Ronald, reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Reforço recente do rubro-negro, Ronald viveu seu primeiro Ba-Vi com o Vitória neste sábado (1), e comentou sobre a recepção que teve no clube na coletiva de imprensa pós-jogo. Ex-Criciúma e Fortaleza, o meio-campista tem vínculo com o clube baiano até o final de 2025.>

"Estou feliz, feliz. Estou me sentindo abraçado pela torcida, pelo staff, por todos. Espero retribuir à altura", comentou. Sobre o jogo, Ronald avaliou que o time precisa de mais eficácia na finalização: "A gente precisa ser mais eficaz ali na frente. Tivemos uma oportunidade de sair na frente, mas infelizmente não concluímos em gol. O clássico foi um jogo muito brigado, muito pegado. Acredito que vai ser sempre assim. E quando nós tivermos oportunidade, vamos trabalhar para tentar matar e sair vencedor". >

Ronald no Vitória

O volante foi o sexto reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. Ronald Lopes estava no Criciúma por empréstimo junto ao Fortaleza. Com a camisa do time catarinense, atuou 32 vezes, marcando um gol e contribuindo com duas assistências. Antes, também em 2024, ele passou pelo Mirassol, onde fez seis jogos e uma assistência. No ano passado, defendeu o Cuiabá em 32 partidas, com três gols e duas assistências.>

Aos 27 anos, o volante estava em fim de contrato com o Fortaleza. Pelo Leão do Pici, ele disputou 110 duelos, com três gols e cinco assistências, e foi campeão da Copa do Nordeste em 2022. Ronald fez sua base nas categorias do Flamengo - onde dividiu vestiário com Vinícius Júnior no sub-15 - e Nova Iguaçu, clube pelo qual foi revelado. Também passou pelo Juventus-SC, onde atuou em 11 partidas e deu uma assistência, e Nacional de Muriaé.>