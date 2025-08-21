IMAGENS FORTES

Independiente x Universidad de Chile: vídeos mostram pancadaria e confusão entre torcedores

Partida foi suspensa no início do segundo tempo por conta da briga

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:58

Confusão aconteceu na partida entre Independiente x Universidad de Chile Crédito: Reprodução

A partida entre Independiente e Universidad de Chile pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quarta (20), foi suspensa por conta de uma confusão e pancadaria nas arquibancadas de Avellaneda, em Buenos Aires, na Argentina.

O placar estava 1 a 1 e era o início do segundo tempo quando a confusão começou. A partida de ida foi vencida por 1 a 0 pelos chilenos. Ontem, Assadi marcou o primeiro gol para a equipe visitante aos 11 minutos, e Montiel igualou o placar aos 27 do primeiro tempo. A confusão teve início durante o intervalo. Conforme relatos da imprensa argentina, torcedores chilenos começaram a incendiar objetos na área destinada aos visitantes e a lançar cadeiras na direção da torcida local.

Segundo o jornal argentino "Olé", torcedores do Chile atearam fogo em objetos na arquibancada dos visitantes e jogaram cadeiras contra os torcedores do Independiente. A arbitragem deu início à segunda etapa, mas suspendeu a partida após apenas dois minutos devido ao risco e à falta de segurança nas arquibancadas.

Al piso.



Un hincha de Independiente desmayando a un hincha de la U de chile con un tablón de madera. pic.twitter.com/j3ZX7h4PXg — mattirp (@mattirp_) August 21, 2025

Alguns torcedores do Independiente chegaram a invadir o campo para buscar proteção. Também foram registrados ataques com pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra a torcida adversária. Após a paralisação do jogo, a situação piorou. A maioria dos torcedores chilenos deixou o estádio, mas membros das organizadas do Independiente conseguiram invadir o setor dos visitantes enquanto ainda havia pessoas no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cerca de 100 torcedores do Independiente cercando menos de 20 chilenos na arquibancada. Armados com pedaços de ferro, os argentinos atacaram os visitantes e forçaram alguns deles a tirarem as roupas. Um torcedor da Universidad de Chile chegou a cair da parte superior da tribuna. Há feridos em estado grave.

Vergonhoso o que aconteceu em Independiente x La U, isso não é futebol.



Que sejam todos punidos. pic.twitter.com/8QioKeHadP — Futnet FC (@futnetaposta) August 21, 2025

🚨Un hincha de #UdeChile se encuentra en grave estado tras haber sido arrojado por hinchas de #Independiente desde el sector más alto del estadio 🚨 pic.twitter.com/z2yq7tm6eZ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 21, 2025

El hincha de la U que tiraron los barra de independiente esta vivo ????#VamosLaU pic.twitter.com/KmeHnMKnYc — Icy??? (@ReformedVasco) August 21, 2025

O meia chileno Felipe Loyola, que atua pelo Independiente, foi visto no gramado procurando informações sobre sua família, que estava presente no jogo. A partida permaneceu paralisada por mais de uma hora até que a Conmebol decidisse suspender o confronto.

Decisão sobre vencedor será feita pela Conmebol

Na madrugada de hoje, a Conmebol confirmou o cancelamento da partida e disse que a entidade vai determinar a classificação. Quem for considerado vencedor vai enfrentar o Alianza Lima nas quartas de final da Sul-Americana.

"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada", diz a nota. "Ele acrescentou que, considerando que o Manual do Clube para situações semelhantes foi seguido, mas a situação não foi remediada, a partida foi cancelada e o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da CONMEBOL para posterior apuração".

Em comunicado, o presidente do Chile, Gabriel Boric, lamentou a confusão e criticou a Conmebol. "O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile foi errado em muitos aspectos, desde a violência entre os torcedores até a flagrante irresponsabilidade da organização. A justiça precisa determinar os responsáveis", iniciou. "Agora, nossa prioridade como governo é verificar a situação dos nossos compatriotas atacados, garantir seu atendimento médico imediato e garantir a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior".